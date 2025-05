Egregio ministro della Salute su aggressioni ai medici e malasanità ‘lei dovrebbe sapere’!

Egregio Ministro della Salute, Le scrivo per evidenziare un problema crescente: le aggressioni ai medici e la mala sanità. Lei dovrebbe sapere, più di chiunque altro, quanto sia urgente intervenire per tutelare chi lavora nel settore e garantire un servizio di qualità ai cittadini. Con questa lettera, desidero richiamare l’attenzione su una crisi che richiede azioni immediate e concrete.

di Angelo Bianco Egregio signor ministro della Salute, Mi permetterà l’uso del condizionale reiterato di questa lettera: non è solo necessità grammaticale dovuta, ma ne rende anche la sostanza che è voluta, infatti “caro ministro, Lei dovrebbe sapere!”. Sì, Lei è stato da questa parte della barricata e “dovrebbe sapere” le tematiche, le criticità che affliggono da anni la nostra professione e i mulini a vento contro cui sempre si infrangono. Lei “dovrebbe sapere” che le aggressioni ai medici rischiano di diventare paradossalmente una notizia che ha stufato l’opinione pubblica perché sono di cronaca ormai quotidiana, è come la guerra in Ucraina: a chi interessa più? Uno più, uno meno! La stessa equazione illogica vale per le denunce legali in ragione di una spirale di presunta malasanità che è, ormai, senza più controllo: un medico in più condannato è un medico disonesto in meno!!! Lei “dovrebbe sapere” che la sanità è diventata un bancomat, lo zelo degli avvocati è attraente: “se vinciamo, mi paghi, se perdiamo mi offri un caffè!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it