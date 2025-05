Égalité Fraternité Cannes La Palma d’oro Panahi | Iraniani è ora di unirsi nel nome della libertà

Panahi, regista iraniano premiato con la Palma d’Oro a Cannes, invita gli iraniani a mettere da parte differenze e problemi per unirsi nel nome della libertà. Chiede a tutti di lottare contro le ingiustizie e di rivendicare il diritto di decidere il proprio destino, sottolineando l’importanza di solidarietà e unità nazionale per un futuro libero e democratico dell’Iran.

"Voglio chiedere una cosa a tutti gli iraniani che vivono in Iran e nel mondo. Mettiamo da parte tutte le differenze, i problemi: la cosa più importante è il nostro paese, la libertà del nostro paese. Che si arrivi al momento in cui nessuno osi dirci che cosa dobbiamo metterci, che cosa non dobbiamo dire, che cosa non dobbiamo fare". È un discorso potente, coraggioso, quello di Jafar Panahi. Con la voce calma, senza gesti eclatanti. Ha appena vinto la Palma d'oro a Cannes, dopo quasi vent'anni di un calvario incredibile.