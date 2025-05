Eddy Merckx | Mi offrirono tanti soldi per perdere il Giro d’Italia Rifiutai

Eddy Merckx, leggenda del ciclismo, rivela di aver rifiutato offerte di denaro per sabotare il Giro d’Italia 1969. In un’intervista a Aldo Cazzullo e Marco Bonarrigo per il Corriere della Sera, l’ex campione racconta di un episodio cruciale, risalente all’incontro con Sergio Zavoli nell’hotel Excelsior di Albisola, che svela un retroscena sconvolgente sulla sua integrità e su uno dei momenti più discussi della storia del ciclismo

«Mi avevano offerto dei soldi per vendere il Giro». Lo racconta a Aldo Cazzullo e Marco Bonarrigo per il Corriere della Sera l’ex campione di ciclismo Eddy Merckx. Il Giro del 1969 è ricordato l’intervista che il campione fece a Sergio Zavoli nella camera 11 dell’hotel Excelsior di Albisola, quando fu squalificato per doping ma ripeteva che non aveva preso nulla. «Assolutamente no. Mi ricordo bene quello che è successo a Savona e piangevo, certo che piangevo. Ero pronto a partire, fecero le controanalisi delle urine prelevate la sera prima, e mi fermarono – racconta -. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Eddy Merckx: «Mi offrirono tanti soldi per perdere il Giro d’Italia. Rifiutai»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Challenger Torino, tanti azzurri al via e wild card eccellenti: Flavio Cobolli in cerca di rivincite

A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

Morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni. “Come una coltellata”: da Tamberi a Jovanotti, il lutto di tanti sportivi e artisti

Fabrizio Borra, stimato fisioterapista bresciano, ha stretto legami con alcuni dei più grandi nomi dello sport e dello spettacolo, da Tamberi a Jovanotti.

Benevento, da decidere il futuro di Carli: tanti calciatori in partenza

Con l'avvicinarsi della nuova stagione, il presidente Vigorito si prepara a giorni cruciali per delineare il futuro della squadra.

Se ne parla anche su altri siti

Eddy Merckx: «Mi offrirono tanti soldi per perdere il Giro, Gimondi sapeva tutto. Il doping? Fui incastrato»

Lo riporta msn.com: Intervista al grande campione, 79 anni: «In bici ho sofferto per tutta la vita. Il soprannome "cannibale"? Lo inventò la figlia 11enne di un rivale. Moser era più forte di Saronni. Amavo Pantani, è st ...

Merckx: «Nel 69 mi offrirono tanti soldi per lasciare il Giro d’Italia. Tre giorni dopo fui trovato positivo al doping»

Da ilnapolista.it: Merckx: «Nel 69 mi offrirono tanti soldi per lasciare il Giro d’Italia. Tre giorni dopo fui trovato positivo al doping» Oggi c’è la Milano-Sanremo e Repubblica intervista un ampio pezzo di storia del ...

Eddy Merckx: “Tadej Poga?ar? È così che concepisco il ciclismo. La mia carriera? Ho un solo rimorso”

Segnala repubblica.it: Il ciclismo moderno e gli avversari del passato. Le tante vittorie e i pochi rimpianti. Il corridore più vincente di sempre ripercorre le tappe della sua vita ...