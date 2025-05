Economia della fraternità La consegna del premio

L’economia della fraternità è al centro del premio consegnato in attesa della possibile canonizzazione di Beato Carlo Acutis, 15enne morto di leucemia. Papa Leone XIV ha convocato un concistoro pubblico il 13 giugno, solennità di Sant’Antonio di Padova, per votare su cause di canonizzazione. È probabile che venga annunciata la data ufficiale della canonizzazione del giovane, riconosciuto come esempio di fede e spiritualità.

C'è attesa dopo che Papa Leone XIV ha convocato per il 13 giugno, solennità di Sant'Antonio di Padova, un concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione. Potrebbe essere infatti annunciata la data della canonizzazione del Beato Carlo Acutis - il giovane 15enne morto di leucemia fulminante il 12 ottobre 2006 e beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020 - prevista per il 27 aprile scorso e poi sospesa a seguito della morte di Papa Francesco. Il corpo di Acutis riposa dal 2019 nella chiesa di Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione, luogo dove oggi, alle 12, sarà assegnato il " Premio internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità ".

Il premio Nobel per l'Economia Roth socio dell'accademia dei Pericolanti

Il Premio Nobel per l’Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Accademia peloritana dei pericolanti in una cerimonia prestigiosa.

Il premio Nobel per l'Economia Roth socio dell'accademia dei Pericolanti

Il premio Nobel per l'Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, durante una cerimonia celebrativa.

Panathlon Club Forlì, consegna del premio "Salvatore Gioiello" al giornalista Rai Iacopo Volpi

...celebrare l'eccellenza nel giornalismo sportivo e il contributo alla promozione dei valori etici e sociali dello sport.

