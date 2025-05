Ecco tutti i nomi dei vincitori del 45 Torneo Mini Rugby Città di Treviso

Ecco i nomi dei vincitori del 45° Torneo Mini Rugby "Città di Treviso". Una giornata di festa e rugby ha animato lo Stadio Monigo, con un pubblico caloroso che ha sostenuto i giovani atleti. La manifestazione ha messo in risalto il divertimento e la passione dei ragazzi e delle ragazze, uniti nella competizione e nella gioia di giocare. Scopriamo insieme i trionfatori di quest'anno!

Una splendida cornice di pubblico, e una bellissimi giornata di rugby, hanno accolto il 45° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” in occasione delle finali allo Stadio Monigo.? A predominare la scena il divertimento di tutti i ragazzi e le ragazze per disputare una rassegna di prestigio, oltre al... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ecco tutti i nomi dei vincitori del 45° Torneo Mini Rugby "Città di Treviso"

Approfondisci con questi articoli

Concorso di Poesia “Marco Gennaioli”, i nomi dei vincitori

Arezzo, 12 maggio 2025 – L'edizione del Concorso di Poesia “Marco Gennaioli” ha visto un’ampia partecipazione e punteggi eccellenti.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano

La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Festival Filosofico, i nomi degli studenti vincitori del concorso

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 16:30, il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso "Io Filosofa/o".

Cosa riportano altre fonti

Ecco tutti i nomi dei vincitori del 45° Torneo Mini Rugby "Città di Treviso"

Lo riporta trevisotoday.it: A presenziare alle fasi finali anche i giocatori della Prima Squadra del Benetton Rugby e l’amministrazione comunale di Treviso ...

5 giugno 1945 fucilato il torturatore fascista Pietro Koch