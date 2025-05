Ecco il primo giorno del Gastronomika Festival 2025

Ecco il primo giorno del Gastronomika Festival 2025, un evento attesissimo per gli amanti della gastronomia! Atmosfera frizzante, preparativi in corso e la promessa di incantevoli scoperte culinarie. Ma prima di tuffarci nei talk e nelle masterclass, non possiamo dimenticare l'importanza di una buona colazione. Rimanete con noi per seguirci in questo delizioso viaggio! @GaiaMenchicchi Tutte le foto sono di Gaia Menchicchi.

Tutto pronto! @GaiaMenchicchi Ma prima. colazione! @GaiaMenchicchi Talk & Masterclass @GaiaMenchicchi Tutte le foto sono di Gaia Menchicchi

Gastronomika Festival, la rivoluzione (pacata) del gusto

Si legge su msn.com: Ai Bagni Misteriosi di Milano il 25 e 26 maggio la quarta edizione della rassegna organizzata dalla sezione food di Linkiesta come occasione di confronto tra professionisti under 40, chiamati a misura ...

MOWI al Gastronomika Festival 2025: il salmone norvegese protagonista tra gli operatori del gusto

Secondo informazione.it: Colazioni, pranzi e aperitivi a base di salmone MOWI ai Bagni Misteriosi di Milano. La qualità del salmone MOWI sarà tra i protagonisti del Gastronomika Festival 2025: l’azienda è partner ufficiale de ...

Gastronomika 2025, festival del cibo con ospiti e masterclass

mentelocale.it scrive: Domenica 25 maggio 2025 dalle 9.00 alle 20.00 si svolge presso gli spazi dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano (con ingresso da via Carlo Botta 18) la quarta edizione di Gastronomik ...

