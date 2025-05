Ecco i 7 formaggi più rari d' Italia

Scopriamo insieme i sette formaggi più rari d'Italia, un viaggio che ci porta a Dernice, un incantevole paesino della provincia di Alessandria. Qui, il sindaco Carlo Buscaglia propone di cambiare il nome del comune in Dernice Montebore, in onore dell’omonimo formaggio. Un patrimonio gastronomico che merita di essere esplorato e valorizzato, unendo tradizione e innovazione in un territorio ricco di storia e sapori unici.

Dernice è un piccolo paesino della provincia di Alessandria, sul tracciato dell’antica via del sale, abbarbicato al crinale che separa la valle del torrente Curone da quella del torrente Borbera. Il sindaco Carlo Buscaglia vuole modificare la denominazione del comune in Dernice Montebore, dal nome dell’omonimo formaggio a forma di torta nuziale, che per altro ha dato il nome a Montebore, una minuscola frazione proprio di Dernice. Il primo cittadino del piccolo comune piemontese è anche presidente del Consorzio di tutela del formaggio la cui origine si fa risalire addirittura al Quattrocento, capofila di una pattuglia di specialità casearie poco conosciute ma preziose e letteralmente uniche al mondo... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ecco i 7 formaggi più rari d'Italia

