EA FC 25 Evoluzione Sussurri Verdi E Bianchi Lista Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 25, l'evoluzione "Sussurri Verdi e Bianchi" offre ai giocatori l'opportunità di migliorare le proprie carte speciali. Completando specifici obiettivi in modalità Ultimate Team, è possibile sbloccare requisiti e potenziare i propri protagonisti. Scopri la lista dei giocatori e gli obiettivi necessari per questa affascinante evoluzione e preparati a dare una svolta al tuo team!

L’ evoluzione Sussurri Verdi E Bianchi è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 8 giugno. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Sussurri Verdi E Bianchi. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League... 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Sussurri Verdi E Bianchi Lista Giocatori Ed Obiettivi

Cosa riportano altre fonti

