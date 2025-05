È morto il cane di Elisabetta Canalis | “Con noi al guinzaglio anche se non c’eri il mio cuore è a pezzi”

Elisabetta Canalis ha condiviso con tristezza la perdita di Charlie, il suo amato cagnolino adottato un anno fa. Con un post su Instagram, ha ricordato il suo compagno fedele, anche se ora non è più con lei. La foto della figlia con un guinzaglio vuoto racchiude il dolore e l’amore affettuoso che li legava. Una perdita preziosa e struggente, che testimonia il legame speciale tra umani e animali.

Elisabetta Canalis con un post pubblicato su Instagram ha annunciato la morte di Charlie, il suo cagnolino adottato un anno fa dal canile. In una foto c'è la figlia con un guinzaglio vuoto: "Stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - È morto il cane di Elisabetta Canalis: “Con noi al guinzaglio anche se non c’eri, il mio cuore è a pezzi”

