È interista ma fa festa per il Napoli Il telegramma del parroco a Conte E il centro si trasforma in Fuorigrotta

Don Alvaro Bardelli, storico tifoso dell'Inter, si fa festa per il Napoli. Nonostante fosse parroco e tifasse nerazzurro da sempre, oggi celebra la vittoria del Napoli, trasformando il centro in Fuorigrotta. Un tifoso fedele, forse marziano, che dimostra come la passione possa superare le appartenenze sportive e religiose, unendo emozioni e divertimento anche in momenti di delusione.

Tifa Inter da quando non aveva neanche la tonaca da parroco ma oggi fa festa per il Napoli. Un marziano? Un po' forse sì, ma di fede: è don Alvaro Bardelli, una delle grandi anime della chiesa aretina. Che ieri mattina si è svegliato dopo aver smaltito l'amaro in bocca per lo scudetto perduto e per prima cosa (dopo le preghiere di rito, naturalmente) ha spedito un telegramma ad Antonio Conte. "Congratulazioni". Conte è proprio lui e non un omonimo: il trionfatore della notte al Maradona, il nome che per ore è stato gridato con entusiasmo dai tifosi azzurri.

"Bravo Antonio, sono felice con te". Don Alvaro Bardelli non dimentica l'amicizia con il tecnico e la moglie. È stato lui a sposarli e a battezzare la figlia.

