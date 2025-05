Dustin Rhodes | Ancora un paio d’anni poi voglio un ritiro come Sting in AEW

...una nuova linfa vitale, diventando un pilastro tanto all'interno del ring quanto fuori. Ora, a un passo dal ritiro, Dustin Rhodes guarda al futuro con l'obiettivo di chiudere in bellezza, ispirato dal leggendario Sting. La sua carriera, caratterizzata da alti e bassi, si sta trasformando in una celebrazione, dimostrando che l'età è solo un numero quando si tratta di passione e talento.

Sei anni fa, probabilmente, nessuno avrebbe scommesso su Dustin Rhodes come uno degli uomini fondamentali della AEW. Magari qualche apparizione qua e là, ma difficilmente qualcuno avrebbe immaginato una seconda giovinezza per l’ex Goldust. E invece nella federazione di Jacksonville Dustin ha trovato la sua dimensione, a partire da quell’incredibile match a 5 stelle contro il fratello Cody, e arrivando fino alle cinture di coppia e trio ROH ora in suo possesso. E senza alcuna impressione di volersi fermare a breve. “Ancora due anni e mezzo”. Intervistato da Renee Paquette per lo speciale YouTube Close-Up, Dustin ha parlato del suo futuro in AEW, affermando chiaramente che la sua idea è quella di continuare l’avventura sul ring ancora per due anni e mezzo, per poi ritirarsi... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net