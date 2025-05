Durante il concerto di SZA a Los Angeles arriva a sorpresa Justin Bieber sul palco

Durante il concerto di SZA a Los Angeles, i fan sono rimasti increduli quando Justin Bieber è salito improvvisamente sul palco. La cantante e l’ospite speciale hanno duettato sulle note di "Snooze", creando un momento indimenticabile. La serata del 23 maggio ha regalato ai presenti una straordinaria sorpresa, aggiungendo entusiasmo alla tappa californiana del tour di SZA. Un evento che resterà nel ricordo di tutti gli appassionati di musica.

SZA stupisce i fan accorsi al concerto di Los Angeles, quando a sorpresa durante il live è stata raggiunta sul palco da un ospite speciale, Justin Bieber insieme al quale ha duettato sulle note di Snooze, brano del 2022. Nella serata del 23 maggio, si è tenuto la tappa californiana del tour di Kendrick Lamar ed SZA al SoFi Stadium di Los Angeles, quando è apparso da sotto il palco, mandando il pubblico in visibilio. Snooze è contenuta nell'edizione deluxe dell'album Lana, descritta dall'artista come un "album completamente diverso" con 7-10 brani uno dei quali è una versione alternativa di Snooze, che riduce la strumentazione dell'originale e vede Bieber alla voce...

