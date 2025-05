Due membri della Croce Rossa uccisi nella Striscia di Gaza | “Siamo sconvolti”

Due membri della Croce Rossa sono stati tragicamente uccisi in un attacco alla loro abitazione a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Il Comitato internazionale della Croce Rossa esprime il suo profondo sconforto per la perdita di Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal, sottolineando l'impatto devastante della violenza sulla vita di chi lavora per alleviare la sofferenza umana. Continuiamo a seguire gli sviluppi della situazione.

Due membri del personale della Croce rossa sono stati uccisi ieri da un attacco alla loro abitazione a Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza. Il Comitato internazionale della Croce rossa: "Siamo sconvolti per la morte di due cari colleghi, Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Due membri della Croce Rossa uccisi nella Striscia di Gaza: “Siamo sconvolti”

Leggi anche questi approfondimenti

Croce Rossa, uccisi a Gaza due membri del nostro staff

Due membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati tragicamente uccisi in un attacco a Khan Yunis.

Gaza, entrano i primi camion italiani carichi di aiuti umanitari. Raid israeliano a Khan Younis, la Croce Rossa: «Uccisi due membri del nostro staff»

Oggi, domenica 25 maggio, sono entrati nella Striscia di Gaza i primi 9 dei 15 camion italiani carichi di aiuti umanitari, parte del progetto «Food for Gaza», sostenuto dal governo italiano e destinato al Programma alimentare mondiale (Wfp).

Migranti, Croce Rossa racconta la tragedia dei due bambini morti

Lampedusa, 11 maggio. Tragiche notizie giungono dall'isola, dove tre salme, tra cui due bambini di circa due anni, sono state recuperate dopo un recente sbarco.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, entrano i primi camion di aiuti italiani. Croce Rossa: "Uccisi due nostri operatori"

msn.com scrive: Due operatori della Croce Rossa uccisi a Gaza. Almeno 38 i morti nei raid israeliani. Intanto aiuti umanitari italiani entrano nella Striscia, ma molti camion vengono saccheggiati o rubati ...

Croce Rossa, uccisi a Gaza due membri del nostro staff

Lo riporta msn.com: Due membri dello staff del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati uccisi ieri in un attacco alla loro abitazione a Khan Yunis: lo ha dichiarato il CICR su X. "Siamo devastati dalla morte ...

Guerre La Croce Rossa: «A Gaza uccisi due membri del nostro staff»

Secondo bluewin.ch: Due membri dello staff del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) sono stati uccisi ieri in un attacco alla loro abitazione a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Lo indica lo stess ...