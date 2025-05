Due escursionisti bloccati sul sentiero | soccorsi dai Vigili del fuoco e trasportati in ospedale

Domenica pomeriggio, un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha salvato due escursionisti bloccati su un sentiero di montagna nel comune di Verghereto. L'allerta è stata lanciata intorno alle 14, quando è stata richiesta assistenza per recuperare i due malcapitati, di cui uno ha riportato un'infortunio a una gamba. Grazie all'operato dei soccorritori, entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili.

Intervento tempestivo domenica pomeriggio nel comune di Verghereto, dove due escursionisti sono rimasti bloccati lungo un sentiero di montagna. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando è stata richiesta l'assistenza dei soccorsi per raggiungere i due malcapitati, di cui uno ferito a una gamba...

