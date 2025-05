Due escursionisti bloccati nella notte a 2280 metri sul monte Prena

Due escursionisti, uno di Pescara e l’altro di Roma, sono stati bloccati nella notte a 2280 metri sul Monte Prena. L’emergenza è scoppiata sabato 24 maggio alle 23.05, quando hanno attivato l’app Georesq per chiedere aiuto. La situazione, inizialmente di rischio, ha mobilitato i soccorsi per portarli in salvo, mettendo in evidenza i pericoli delle escursioni notturne in zone di alta quota.

Un'escursione sul Monte Prena si è trasformata in una situazione di emergenza per due giovani escursionisti, uno residente a Pescara e l'altro a Roma, bloccati a quota 2280 metri. L'allarme è scattato alle 23.05 di ieri, sabato 24 maggio, quando i due hanno attivato l'app Georesq per richiedere.

