Due donne unite nel dolore Il libro che insegna il perdono

"Due donne unite nel dolore" narra la vicenda di Matteo Gorelli, condannato a 20 anni per l'uccisione di un appuntato dei Carabinieri durante un controllo nel 2011, e che ha reso invalido un altro militare. La storia si intreccia con il tema del perdono e della giustizia riparativa, offrendo un insegnamento sulla possibilità di redenzione e riconciliazione tra vittime e accusato.

Uccise a bastonate un appuntato dei carabinieri a un controllo stradale dopo il rave party e rese invalido un altro militare dell‘Arma il 25 aprile 2011. Ora la vicenda di Matteo Gorelli, all‘epoca 19enne, che sta scontando una condanna a 20 anni per omicidio, è un caso di ‘ giustizia riparativa ’ grazie alla sua presa di coscienza e all‘amicizia nata nella tragedia fra sua madre Irene Sisi e la vedova Claudia Francardi, moglie dell‘appuntato Antonio Santarelli, deceduto dopo un anno di coma. La vicenda è descritta - sotto il profilo del perdono e della riconciliazione - dal libro della giornalista Lucia Aterini, titolo ‘La goccia che apre le ombre-Storie di cammini’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due donne unite nel dolore. Il libro che insegna il perdono

Due donne unite nel dolore. Il libro che insegna il perdono

Riporta lanazione.it: Presentato in Santo Spirito il volume di Lucia Aterini sul caso di Matteo Gorelli e l’amicizia nata tra la madre del killer e la vedova del carabiniere ucciso.

Due comunità unite nel dolore per l’addio al fotografo Pietrazzini

Come scrive lanazione.it: Due comunità, quella di Castelnuovo e quella di Piazza al Serchio, unite nel dolore. Oltre cinquecento persone, ieri, si sono ritrovate nella chiesa di San Pietro per l’ultimo saluto al ...

Moglie del carabiniere ucciso e madre omicida: “Ecco il perdono”

Secondo giornaledicalabria.it: LAMEZIA TERME. Irene Sisi e Claudia Francardi; due donne unite dal dolore e dalla forza del perdono. Saranno loro le protagoniste dell’incontro che si terrà venerdì 3 luglio alle ore 20.30 ...

