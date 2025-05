Due amici cadono nel fiume Toce durante una gita | morto un 50enne l’altro si salva aggrappandosi a una roccia

Una tragica gita in Val Grande si è conclusa in modo drammatico quando due amici sono caduti nel fiume Toce, agli orridi di Uriezzo. Mentre uno dei due, un uomo di 50 anni, ha perso la vita, l'altro è riuscito a salvarsi aggrappandosi a una roccia. I soccorsi hanno recuperato il corpo senza vita dopo alcune ore, lasciando la comunità in lutto.

Due uomini sono caduti nel fiume Toce, agli orridi di Uriezzo, nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola. Il corpo senza vita di uno dei due, un uomo di 50 anni, è stato recuperato alcune ore dopo; l'altro si è invece salvato aggrappandosi a una roccia

