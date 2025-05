Duccio Nannini riflette sulla retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza, evidenziando che, esclusi gli ultimi due mesi caratterizzati da un calo, il suo campionato è stato positivo. Come capitano, ha assunto responsabilità e guidato la squadra, nonostante la giovane età (classe 2003). La sua crescita personale e il contributo alla squadra sono stati importanti, testimonianza di un periodo comunque ricco di soddisfazioni prima del dynamically decline.

SAN GIOVANNI Se si escludono gli ultimi due mesi, dove c'è stato un crollo evidente di tutta la Sangiovannese, quello di Duccio Nannini è stato un campionato sicuramente positivo forte, sopratutto, della fascia di capitano che ha responsabilizzato il classe 2003 di Incisa Valdarno che ancora non si spiega di quanto accaduto con la retrocessione dei suoi nel campionato di Eccellenza: "Se mi guardo indietro, abbiamo girato con oltre 20 punti alla fine del girone di andata, eravamo in fiducia e poi, soprattutto negli ultimi due mesi, non ho ben capito cosa ci sia capitato perché tra rigori sbagliati e partite perse in malo modo non abbiamo più avuto la grinta giusta di reagire e ci siamo ritrovati incredibilmente in Eccellenza già alla fine della stagione regolare.