D’Ubaldo non ha dubbi | Inzaghi lavoro positivo! PSG non inciderà

Guido D’Ubaldo commenta l’andamento dell’Inter di quest’anno, sottolineando come la stagione non possa essere valutata esclusivamente nei risultati finali. Esclude un’incidenza significativa di Inzaghi, considerando il lavoro svolto positivo. D’Ubaldo parla anche di Inzaghi al PSG, ritenendo che non avrà grandi impatti. Un’analisi che evidenzia fiducia nel percorso dell’allenatore e nel progetto nerazzurro.

Guido D’Ubaldo si è pronunciato sulla stagione dell’Inter, indicando come sia opportuno escludere l’esito dell’annata dal giudizio complessivo sui meriti di Simone Inzaghi. IL RAGIONAMENTO – Guido D’Ubaldo è intervenuto a Radio Sportiva sull’annata dell’Inter di Simone Inzaghi. Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha concentrato la sua attenzione sui meriti e demeriti del tecnico piacentino, sottolineando con chiarezza il suo pensiero sul punto: «L’Inter se la potrà giocare alla pari con il PSG, che ha comunque grandissimi campioni ed è allenato da un tecnico straordinario come Luis Enrique. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - D’Ubaldo non ha dubbi: «Inzaghi, lavoro positivo! PSG non inciderà»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, emette un chiaro monito contro la pirateria nel calcio. Durante una conferenza al CONI, afferma con fermezza: «La pirateria uccide il calcio.

Alexander Skarsgård non ha dubbi: il vampiro più sexy? Non è il suo Eric di True Blood

Alexander Skarsgård non ha dubbi: il vampiro più sexy non è il suo Eric di "True Blood". L'attore svedese gioca con l'idea del fascino del Conte Orlok, interpretato dal fratello Bill nel "Nosferatu" di Robert Eggers, affermando che è "puro sex appeal".

Delio Rossi non ha dubbi: «Inter squadra migliore d’Italia, non ci piove»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, non ha dubbi sulla superiorità dell'Inter, definendola la migliore squadra d'Italia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pd pugliese ha dubbi sul rigassificatore, mentre Letta chiede l'embargo

Riporta ilfoglio.it: Mentre il segretario Enrico Letta insiste sulla necessità di un embargo, il deputato dem pugliese Ubaldo Pagano annuncia ... con la dovuta cautela", ha dichiarato ieri: "Proprio nelle zone ...

Pino Daniele - Dubbi non ho (Official Video)