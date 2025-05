DS Milan registrato il contratto di Tare | ecco quando comincerà a lavorare

Il Milan ha ufficialmente registrato il contratto di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Questo passo fondamentale segna l'inizio di una nuova era per il club rossonero. Scopriamo insieme quando arriverà l'ufficialità della notizia e quando Tare inizierà a svolgere il suo lavoro per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

Sarebbe stato registrato il contratto di Igli Tare, nuovo DS del Milan: ecco quando arriverà l'ufficialità e quando comincerà a lavorare... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - DS Milan, registrato il contratto di Tare: ecco quando comincerà a lavorare

