Dramma a Rosignano 27enne trovato morto nel bosco in zona Spianate

Un uomo di 27 anni, residente a Firenze, è stato trovato morto in un bosco di Rosignano, vicino alle Spianate, nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio. Si era allontanato da casa nella serata di venerdì senza lasciare spiegazioni. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. La comunità è scioccata dall’accaduto, e le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del tragico evento.

Il corpo senza vita di un 27enne residente a Firenze è stato trovato in un bosco a Rosignano, vicino alla strada provinciale delle Spianate nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio. Secondo quanto ricostruito, il giovane si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di venerdì senza.

