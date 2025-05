Dossier segreto Usa | Putin vede la guerra come uno scontro esistenziale E l’Europa è nel mirino

Putin vede la guerra in Ucraina come uno scontro esistenziale contro l'Occidente, determinante per il futuro della Russia e la sua eredità storica. Crede nella vittoria finale e considera l'Europa nel mirino come parte di questa strategia. Il presidente russo vede il conflitto come una lotta per il suo potere e il destino della nazione, puntando a consolidare la posizione della Russia nel quadro globale.

Il presidente russo “Vladimir Putin considera la guerra in Ucraina una lotta esistenziale contro l’Occidente che determinerà il posto della Russia nel mondo, la presa del potere di Putin e la sua eredità storica. Putin rimane fiducioso nella vittoria finale della Russia in Ucraina ed è pronto a ricorrere alla forza militare almeno fino al 2025”. Si tratta di un estratto della Valutazione delle minacce mondiali del 2025 per l’americana Defense Intelligence Agency (DIA) e presentata giovedì scorso alla sottocommissione per l’intelligence e le operazioni speciali della Camera dei rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dossier segreto Usa: Putin vede la guerra come uno scontro esistenziale. E l’Europa è nel mirino

Argomenti simili trattati di recente

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa

Vladimir Putin ha annullato la sua partecipazione ai negoziati di pace con l'Ucraina previsti a Istanbul il 15 maggio, delegando invece Vladimir Medinsky a rappresentare la Russia.

Putin: ‘gli Usa comprano ancora combustibile nucleare da noi’

Durante un incontro con i membri di Business Russia, il presidente Vladimir Putin ha rivelato che gli Stati Uniti continuano ad acquistare combustibile nucleare dalla Russia.

Dazi, tregua Usa-Cina nata da un incontro segreto: ora strada in salita

Nell’ombra del quartier generale del Fondo monetario internazionale, si è delineato un accordo cruciale tra Stati Uniti e Cina.

Se ne parla anche su altri siti

Putin toglie il segreto sui soldati coreani al fronte contro Kiev: «Fratelli ed eroi». Gli Usa: «Ne sono morti almeno 4mila»

Come scrive msn.com: Per sei mesi la presenza dei soldati nordcoreani al fronte della guerra della Russia contro l’Ucraina è stata un doppio segreto di stato ... Vladimir Putin e Kim Jong-un hanno fatto cadere ...

Putin toglie il segreto sui soldati della Corea del Nord al fronte contro l'Ucraina: «Fratelli ed eroi». Gli Usa: «Ne sono morti almeno 4mila»

Segnala corriere.it: Per sei mesi la presenza dei soldati nordcoreani al fronte della guerra della Russia contro l’Ucraina è stata un doppio segreto di stato ... Vladimir Putin e Kim Jong-un hanno fatto cadere ...

Trattativa Trump-Putin in Ucraina: cosa prevede/ Piano di pace Usa tra dazi UE e rebus Zelensky: gli scenari

Secondo ilsussidiario.net: I contatti sono presenti e potrebbero portare nella seconda parte del 2025 ad un’intesa effettiva, come rileva il consigliere di Putin ... tra intelligence Usa, Cremlino e le stesse Abu Dhabi ...