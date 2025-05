Dopo l’ennesimo attacco russo in Ucraina Zelensky spara a zero sugli USA

Dopo l'ennesimo attacco russo che ha colpito l'Ucraina, provocando 12 vittime nella notte tra il 24 e il 25 maggio, il presidente Zelensky rivolge dure critiche agli Stati Uniti. Mentre sembrava avvicinarsi una svolta per una tregua, la situazione sul campo resta critica, intensificando le tensioni in un conflitto che sembra lontano dalla conclusione. Le parole di Zelensky riflettono la crescente frustrazione per il supporto internazionale.

Il presidente ucraino è voluto intervenire duramente dopo gli attacchi russi che nella notte tra il 24 e il 25 maggio hanno colpito l’Ucraina provocando 12 vittime Mentre sembrava arrivare l’attesa svolta per concordare un piano di tregua che potesse poi portare a una pace, la guerra tra Ucraina e Russia va avanti con aumentata intensità, tanto che nella notte scorsa un massiccio bombardamento da parte delle truppe russe ha provocato almeno 12 morti tra cui civili e bambini in uno dei più feroci attacchi degli ultimi mesi. Una situazione che ha portato Kiev a parole dure nei confronti dell’amministrazione americana che in questi ultimi giorni stava cercando un punto di dialogo tra i due paesi... 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dopo l’ennesimo attacco russo in Ucraina, Zelensky spara a zero sugli USA

