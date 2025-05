Dopo la lite lo colpisce con una bottiglia | denunciato e sottoposto a Daspo urbano

Dopo una violenta lite in Piazzale della Pace, un giovane è stato denunciato e sottoposto a Daspo urbano per aver colpito un uomo con una bottiglia. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, trovando il ferito seduto su una panchina con la spalla dolorante, circondato da diverse persone. Il ferito ha subito indicato il proprio aggressore, un ragazzo straniero, facilitando così le indagini.

