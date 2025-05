dopo il successo europeo l artista racconta il suo nuovo tour italiano e una canzone inedita

Dopo il successo in Europa, Tananai presenta il suo nuovo tour italiano, promettendo energia e divertimento. L'artista, entusiasta delle emozioni vissute durante le tappe europee, si prepara a sorprendere il pubblico italiano con una scaletta ricca di novità e una canzone inedita. Tra musica e sorprese, il cantante si racconta, anticipando un’avventura musicale all'insegna del buon umore e delle emozioni condivise.

R educe dal tour europeo, Tananai è pronto per quello italiano, come sarà? «Sarà molto energico perché in estate voglio divertirmi e far divertire. Dal tour europeo mi porto molte espressioni sul volto delle persone a cui ho cantato», risponde il cantante. Ci saranno delle sorprese? «Sì, ci sarà sicuramente una canzone nuova da cantare», conclude Tananai. Immagini di Claudia Fascia iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Tananai lancia l’estate 2025 con un tour tutto nuovo: «Voglio far divertire, ci sarà anche un brano inedito» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it