Dopo 6 anni un aretino conquista la promozione in serie A Intervista a Samuele Angori

Dopo sei anni di attesa, il Pisa torna in Serie A, festeggiando un traguardo atteso da 34 anni. La matematica promozione, ottenuta con due giornate di anticipo, è stata celebrata lo scorso 4 maggio a Bari. Tra i protagonisti di questo straordinario cammino c'è Samuele Angori, un aretino che ha giocato un ruolo chiave nel successo del club, che ora si prepara a sfidare i titani del calcio italiano.

A distanza di 34 anni dall'ultima volta, il Pisa tornerà a giocare in serie A. Il club toscano, guidato da mister Filippo Inzaghi, ha conquistato la matematica promozione nel massimo campionato italiano con due giornate di anticipo, festeggiata a Bari lo scorso 4 maggio. Tra i protagonisti della... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Dopo 6 anni un aretino conquista la promozione in serie A. Intervista a Samuele Angori

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions, Milan-Inter in semifinale. Dopo 6 anni in finale un'italiana

Segnala corrieredellosport.it: E' tutto vero infatti, una squadra italiana sarà in finale di Champions League dopo 6 anni dall’ultima volta (l'ultima fu la Juve nel 2017). E sarà una delle due milanesi ad accedervi.

L’accademia cerca spazi. Brera, la svolta del campus. Rogito vicino (dopo 6 anni)

ilgiorno.it scrive: E Bob Wilson diventa socio onorario. "La buona notizia è che finalmente entro febbraio, dopo sei anni, firmeremo il rogito e diventeremo legalmente proprietari delle aree". Con uno sguardo al ...

Caffè Bollente: Resistenza, 80 anni dopo - Resistenza, i protagonisti nell’aretino - Le inizia...