Dopo 46 anni via le sanzioni Usa alla Siria E al-Sharaa vola da Erdogan

Dopo 46 anni, gli Stati Uniti hanno liberalizzato le sanzioni economiche contro la Siria, considerandolo un'opportunità per un nuovo inizio. Il Dipartimento di Stato ha elogiato questa mossa, mentre al-Sharaa ha incontrato Erdogan in un incontro simbolico volto a rafforzare i rapporti regionali. La decisione rappresenta un importante passo verso il riavvicinamento e il miglioramento delle relazioni tra Washington e Damasco.

Una «opportunità per un nuovo inizio». Parole al miele del Dipartimento di stato Usa hanno accompagnato l’allentamento disposto dalla Casa bianca delle sanzioni economiche che gravavano sulla Siria da ben . Dopo 46 anni via le sanzioni Usa alla Siria. E al-Sharaa vola da Erdogan il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dopo 46 anni via le sanzioni Usa alla Siria. E al-Sharaa vola da Erdogan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maela Donadello muore a 46 anni: dopo un trapianto di fegato era diventata mamma di Alvise. «La mia positività e la mia tenacia mi fanno vincere ogni battaglia»

A Mira, un dolore profondo per la scomparsa di Maela Donadello, 46 anni, dopo un trapianto di fegato.

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Cosa riportano altre fonti

Via Frattina rinasce dopo due anni. I lavori a spese della centrale biogas

Segnala msn.com: Via Frattina sarà interamente rifatta a spesa dei privati grazie all’accordo con Ca’ Bianchina. Dopo oltre due anni di chiusura, via Frattina tornerà finalmente percorribile grazie ad un ...

Iwao Hakamada assolto dopo 46 anni di carcere: ecco per cosa l’avevano accusato

Da msn.com: Assoluzione per Iwao Hakamada dopo le accuse di quadruplice omicidio ... Ci sono voluti ben 27 anni prima che la corte suprema respingesse il suo primo appello per avviare un nuovo processo.

46 anni fa la ''strage di via Fani''

Riporta monrealenews.it: MONREALE, 16 marzo - Ricorre oggi il 46 ... di via Fani", nella quale fu rapito il presidente della Democrazia Cristiana di allora, Aldo Moro e persero la vita cinque uomini della sua scorta.

Strage di via Fani 46 anni dopo, il figlio dell’autista di Aldo Moro: “Ancora oggi tante zone d’ombr