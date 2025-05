Donzelli | Post FdI su Capaci da eliminare? La lotta alla mafia si fa concretamente

Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia sostiene che la lotta alla mafia si concretizza attraverso il recupero delle periferie e la repressione dei mafiosi, eliminando la "lotta" come termine generale. Come responsabile del dipartimento Organizzazione e vicepresidente del Copasir, afferma che le azioni concrete sono quelle portate avanti dall’attuale governo, sottolineando l’impegno nel contrasto mafioso e la riqualificazione territoriale come strumenti chiave per combattere la criminalità organizzata.

“ La lotta alla mafia si fa concretamente, con le cose che stiamo portando avanti, con il recupero delle periferie e la repressione nei confronti dei mafiosi”. Così Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, respinge le polemiche sul post social di Fratelli d’Italia in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, che contrapponeva l’immagine della copertina di Gomorra, opera di Roberto Saviano, a quella dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accompagnando il tutto con la frase: “Diffida di chi ha migliorato la propria vita speculando sulla criminalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donzelli: “Post FdI su Capaci da eliminare? La lotta alla mafia si fa concretamente”

