Donna viene uccisa dalla sua ex compagna poi suicida Vannacci choc | Questo non è matriarcato?

Un tragico fatto di cronaca scuote l’opinione pubblica: una donna di 31 anni, Daniela Strazzullo, è stata uccisa dalla sua ex compagna, Ilaria Capezzuto, 34 anni, che poi si è suicidata. Roberto Vannacci utilizza questo dramma per discutere del patriarcato e dei femminicidi, evidenziando quanto questi atroci eventi siano lontani da un matriarcato. Un post che farà senza dubbio discutere sulla violenza di genere e le sue cause profonde.

Il post farà discutere. Per affrontare il tema dei femminicidi e del patriarcato Roberto Vannacci prende come un esempio un tragico caso di cronaca. Che ha visto come vittima una ragazza di 31 anni, Daniela Strazzullo, colpita da un proiettile esploso dalla compagna Ilaria Capezzuto, 34 anni, che... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Donna viene uccisa dalla sua ex compagna (poi suicida), Vannacci choc: "Questo non è matriarcato?"

Argomenti simili trattati di recente

Venezia, donna cade da catamarano e viene uccisa dall'elica

Una donna a Venezia è precipitata da un catamarano ed è stata vittima di un tragico incidente con l'elica del motore.

The Family Anticipazioni 23 maggio 2025: Nedret viene arrestata. La donna ha davvero ucciso suo marito?

Le anticipazioni di "The Family" del 23 maggio 2025 su Canale 5 svelano che Nedret viene arrestata, sospettata di aver ucciso suo marito in modo efferato.

Orrore in Italia, Genni uccisa così a soli 100 metri da casa sua: la tragedia in un istante

Orrore in Italia: Genni, 48 anni, è stata tragicamente investita da un SUV a soli 100 metri da casa, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Approfondimenti da altre fonti

Donna viene uccisa dalla sua ex compagna (poi suicida), Vannacci choc: "Questo non è matriarcato?"

Scrive today.it: La provocazione del leghista sui social: "Perché nessuno promuove l'espressione femminilità tossica?" ...

Vannacci, donna uccisa dalla compagna, è femminilità tossica

Segnala msn.com: "Quando un uomo uccide una donna qualcuno lo vorrebbe chiamare femminicidio e si tira in ballo la mascolinità tossica. (ANSA) ...

Donna travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia: il sindaco denuncia lavori abusivi

Scrive informazione.it: La tragedia di Pinarella, la Coop Bagnini: “Perchè quella ruspa era sulla spiaggia?” ...

Valeria Marquez Influencer uccisa mentre pubblicava una diretta su TikTok il video #shorts #crimes