Donna uccisa a Legnano la vicina di casa | “Mio padre l’ha trovata con un coltello nella schiena”

Tragico e inquietante episodio a Legnano, dove Vasilica Ponticu, 35 anni, è stata trovata morta in casa con un coltello conficcato nella schiena. A scoprire il corpo è stato il vicino di casa, che, notando la porta aperta, ha deciso di entrare per controllare. La figlia della vittima ha raccontato la drammatica scoperta, rivelando un clima di angoscia e paura. La comunità è in stato di shock.

A scoprire il corpo di Vasilica Ponticu, 35enne trovata morta in casa a Legnano (Milano), è stato un vicino di casa. La figlia: "Mio padre ha visto la porta aperta e, pensando ai ladri, ha varcato la soglia per accertarsi che fosse tutto a posto. Invece ha trovato una donna morta"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Donna uccisa a Legnano, la vicina di casa: “Mio padre l’ha trovata con un coltello nella schiena”

