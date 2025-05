Donna trovata morta in casa a Legnano uccisa da coltellata alla schiena

Una tragica scoperta ha scosso Legnano, in provincia di Milano, dove una donna di 35 anni, di origine romena, è stata trovata morta nella sua abitazione. La vittima, uccisa con una coltellata alla schiena, è stata segnalata da un vicino di casa. I carabinieri sono subito intervenuti per chiarire la dinamica dell'omicidio e identificare eventuali responsabili. La comunità è sotto shock per questo episodio di violenza.

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta in casa nel pomeriggio a Legnano, in provincia di Milano, uccisa con una coltellata alla schiena. A dare l'allarme è stato un vicino di casa della vittima, una trentacinquenne romena che viveva in via Stelvio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e . L'articolo Donna trovata morta in casa a Legnano, uccisa da coltellata alla schiena proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Donna trovata morta in casa a Legnano, uccisa da coltellata alla schiena

Altre letture consigliate

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio»

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa

Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

Fregene, donna trovata morta in casa. Il legale dei familiari: “Omicidio brutale e premeditato”

A Fregene, in provincia di Roma, la tragica morte di Stefania Camboni, 58 anni, ha scosso la comunità.

Approfondimenti da altre fonti

Legnano, 35enne trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

msn.com scrive: Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano a nord di Milano: la 35enne Vasilica Potincu è stata trovata morta dalla vicina in un appartamento nel condominio al 16 ...

Omicidio a Legnano: donna romena trovata morta in casa

Lo riporta notizie.it: Legnano, una tranquilla cittadina in provincia di Milano, è stata teatro di un omicidio che ha scosso profondamente la comunità locale. Una donna di origini romene, di soli 35 anni, è stata trovata mo ...

Legnano, donna trovata morta in casa con un coltello nella schiena. Il killer in fuga

Secondo msn.com: Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Legnano, in Lombardia. A dare l'allarme la vicina di casa, che vedendo la porta dell'abitazione aperta ...

Bari, donna trovata morta in casa