Donna trovata morta in casa a Legnano uccisa da coltellata alla schiena

Una tragedia ha scosso Legnano, in provincia di Milano, dove una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. La vittima, di origine romena, è stata colpita da una coltellata alla schiena. A lanciare l'allerta è stato un vicino di casa. I carabinieri sono intervenuti per avviare le indagini e fare chiarezza su quanto accaduto in via Stelvio.

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta in casa nel pomeriggio a Legnano, in provincia di Milano, uccisa con una coltellata alla schiena. A dare l'allarme è stato un vicino di casa della vittima, una trentacinquenne romena che viveva in via Stelvio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

