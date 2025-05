Donazione | dai fratelli Iadaresta un defibrillatore all' Associazione nazionale Polizia di Stato

Il 23 maggio, presso la sede della sezione A.N.P.S. di Pisa, si è svolto un significativo evento di solidarietà. La dottoressa Elsa Iadaresta e l'ingegnere Alessandro Iadaresta hanno donato un defibrillatore all'Associazione Nazionale Polizia di Stato, un gesto di altruismo che testimonia l’importanza di garantire sicurezza e prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

