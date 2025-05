Donald Trump attacca Harvard sui finanziamenti agli studenti stranieri

Donald Trump torna a polemizzare con Harvard, evidenziando che circa il 31% degli studenti proviene da paesi stranieri e criticando la mancanza di contributi finanziari da tali nazioni, alcuni dei quali non sono amici degli Stati Uniti. Nel suo messaggio su Truth, l'ex presidente sottolinea le disparità e mette in discussione il sistema di finanziamento dell'università, alimentando un dibattito sulle politiche di ammissione e sostegno agli studenti internazionali.

Donald Trump torna a attaccare Harvard. "Perché Harvard non dice che quasi il 31% dei suoi studenti - scrive il presidente su Truth - proviene da Paesi stranieri, ma questi Paesi, alcuni dei quali per nulla amici degli Usa, non pagano nulla per l'istruzione dei loro studenti, né intendono mai farlo? Nessuno ce l'ha detto! Vogliamo sapere chi sono quegli studenti stranieri, una richiesta ragionevole visto che diamo a Harvard miliardi di dollari, ma Harvard non è esattamente disponibile. Vogliamo quei nomi e quei Paesi. Harvard ha 52.000.000 di dollari, usateli e smettetela di chiedere al Governo di continuare a concedervi soldi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump attacca Harvard sui finanziamenti agli studenti stranieri

