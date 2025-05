Domenica infernale a Como per il traffico | quasi un' ora per fare 3 km

Domenica infernale a Como a causa del traffico intenso: quasi un’ora per percorrere soli 3 km. Nonostante ieri il grande evento a Cernobbio avesse già causato criticità, oggi la situazione è rimasta ingorgata, annunciando possibili ripercussioni anche con l’arrivo dell’alta stagione. La mobilità locale si trova sotto pressione, preoccupando residenti e visitatori. La speranza è che si trovino soluzioni rapide per alleviare i disagi.

Se ieri, complice il grande evento a Cernobbio, si sono registrate numerose criticità legate al traffico, anche oggi – domenica 25 maggio – la situazione non sembra essere migliorata. Anzi, i disagi continuano e, con l'arrivo dell'alta stagione, è probabile che scene simili si ripetano con...

