Domenica infernale a Como per il traffico | quasi un' ora per fare 3 km

Domenica 25 maggio si è trasformata in un'incubo per gli automobilisti a Como, con quasi un'ora necessaria per percorrere appena 3 km. Dopo le difficoltà di ieri, amplificate dal grande evento a Cernobbio, oggi la situazione non è migliorata. Con l'avvicinarsi dell'alta stagione turistica, è prevedibile che questi disagi diventino la norma, mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini e dei visitatori.

Se ieri, complice il grande evento a Cernobbio, si sono registrate numerose criticità legate al traffico, anche oggi – domenica 25 maggio – la situazione non sembra essere migliorata. Anzi, i disagi continuano e, con l'arrivo dell'alta stagione, è probabile che scene simili si ripetano con...

