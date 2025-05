Domenica In Mara Venier commenta l' ipotesi di Fiorello alla conduzione e svela | Ecco chi sono i miei eredi in tv

Nell'ultima puntata di "Domenica In", Mara Venier affronta l'ipotesi di Fiorello come possibile conduttore, rivelando il suo punto di vista su questa suggestiva idea. Inoltre, svela chi considera i suoi eredi nel panorama televisivo, offrendo uno spaccato personale e affettuoso sulle nuove generazioni di talenti. Una chiacchierata che promette di sorprendere e divertire il pubblico!

Fiorello alla conduzione di Domenica In? In una recente intervista Mara Venier commenta le parole dello showman e svela chi sono, per lei, i suoi eredi in tv... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Domenica In, Mara Venier commenta l'ipotesi di Fiorello alla conduzione e svela: "Ecco chi sono i miei eredi in tv"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione

Mara Venier continuerĂ a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Mara Venier resta a Domenica In e condurrĂ la 50esima edizione: i rumors sulla prossima stagione del programma

Mara Venier continuerĂ a essere la conduttrice di Domenica In, confermando le voci che la vedono al timone della storica trasmissione per la sua 50esima edizione.

Mara Venier resta a Domenica In, ma con una "promessa"

Mara Venier continua la sua avventura a "Domenica In", rinnovando una promessa di addio mai mantenuta.

Su questo argomento da altre fonti

Domenica In, Mara Venier commenta l'ipotesi di Fiorello alla conduzione e svela: "Ecco chi sono i miei eredi in tv"

Segnala comingsoon.it: Fiorello alla conduzione di Domenica In? In una recente intervista Mara Venier commenta le parole dello showman e svela chi sono, per lei, i suoi eredi in tv.

Mara Venier: “Domenica In? Mi piacerebbero De Martino e Matano. Da Fiorello una boutade”

golssip.it scrive: Sul palco del Festival della Tv a Dogliani, Mara Venier ha parlato del futuro di Domenica In: "Da Fiorello una boutade" ...

Mara Venier: “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta. Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi”

fanpage.it scrive: Mara Venier ospite del Festival della tv di Dogliani è intervenuta sulla questione nata dopo la dichiarazione di Fiorello su Domenica In ...

Domenica In, unexpected event in the studio. Mara Venier: "I have to say goodbye to you today..."...