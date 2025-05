Domenica funesta sulle strade padovane | perde la vita anche un ciclista 67enne

Domenica drammatica sulle strade padovane: dopo la tragica scomparsa di Giovanni Bortoletti, 22 anni, un ciclista di 67 anni di Monselice ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 in viale della Croce Rossa. Un’altra giornata funesta che conferma come la sicurezza stradale sia ancora un grande problema per la provincia di Padova.

Non c'è pace oggi, domenica 25 maggio, sulle strade padovane: dopo Giovanni Bortoletti, 22enne di Bosco di Rubano deceduto nella notte, a perdere la vita nella tarda mattinata odierna è stato un ciclista 67enne di Monselice. È successo intorno alle ore 11.30 in viale della Croce Rossa a... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Domenica funesta sulle strade padovane: perde la vita anche un ciclista 67enne

