Domenica con il rischio vento a Bari la Protezione Civile | Forti correnti sulla Puglia

Domenica a Bari e in tutta la Puglia si registra un rischio vento a causa di forti correnti settentrionali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla che, dalle 13 di domenica 25 maggio, interesserĂ l'intera regione per circa 11 ore. Si consiglia massima attenzione alle condizioni atmosferiche, con possibili disagi e pericoli legati alle forti raffiche di vento.

Scatta l'allerta meteo per il rischio vento su tutta la Puglia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che indica la presenza dalle 13 di domenica 25 maggio, su tutto il territorio regionale, di venti localmente forti settentrionali. L'allerta meteo, classificata 'gialla', durerĂ 11 ore... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Domenica con il rischio vento a Bari, la Protezione Civile: "Forti correnti sulla Puglia"

Torna il rischio pioggia su Bari, domani scatta l'allerta meteo

Domani Bari si prepara ad affrontare un cambiamento brusco del tempo: la Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo per il rischio di temporali.

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati

L'ondata di maltempo colpisce il Veneto, portando grandinate, temporali e forti venti. Le province sono in allerta gialla, con un elevato rischio di allagamenti in sottopassi e aree interrate.

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati

Il Veneto è in allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse, con grandinate, temporali e forti venti.

Domenica di vento forte su tutta la Puglia: diramata allerta gialla

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e di criticità per il pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio 2025. A partire dalle 13.00 e per le ...

Allerta gialla per vento forte in Puglia dalle 13:00 del 25 maggio

Riporta giornaledipuglia.com: Nel dettaglio, si prevedono venti settentrionali localmente forti, con possibili raffiche che potrebbero creare disagi, in particolare lungo le coste e nelle aree esposte. Si raccomanda massima ...

Venti forti nel Foggiano e in tutta la Puglia: scatta l'allerta gialla

Da foggiatoday.it: Il vento sferza da ore Foggia e tutta la provincia e nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 maggio, è scattata l’allerta gialla della Protezione civile regionale della Puglia. È valida dalle 13 pe ...

Maltempo, in arrivo nuova allerta gialla su Bari e provincia