Domani torna a Roma il tour di n-Ego di e con Eleonora Danco

DOMANI TORNA A ROMA, AL CINEMA DON BOSCO, IL TOUR DI n-Ego un film di e con Eleonora Danco Torna a Roma, domani, lunedì 26 maggio ore 21.00 al Cinema Don Bosco, dopo la presentazione in Concorso ufficiale alla 42a edizione del Torino Film Festival, n-Ego, opera seconda di e con Eleonora Danco, che vede l’amichevole partecipazione di Elio Germano, Filippo Timi, Antonio Banno’ Luca Gallone, Federico Majorana, Beatrice Bartoni. Alla proiezione sarà presente la regista e interprete Eleonora Danco che nelle vie di Roma e di Terracina ha girato molte scene del film. Il film, distribuito da Lo Scrittoio, è prodotto da Ines Vasiljevi? e Stefano Sardo per Nightswim, co-prodotto da Jean Bréhat e Fabrizio Mosca per Tessalit Productions, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di Mic – Ministero Della Cultura e di Lazio Cinema International. 🔗 Leggi su Romadailynews.it