In Italia, i costi per il rilascio di documenti come passaporto, carta d’identità e patente di guida sono più elevati rispetto ad altri Paesi europei. Lo rivela un’indagine di Assoutenti, che evidenzia come i cittadini italiani affrontino spese maggiori per ottenere questi documenti essenziali, evidenziando una criticità nel sistema di rilascio rispetto ad altre nazioni del continente.

In Italia il rilascio di documenti come passaporto, carta di identità e patente di guida è più costoso rispetto ai principali paesi europei. E' quanto emerge da una indagine di Assoutenti che ha messo a confronto la spesa cui vanno incontro i cittadini per ottenere i più importanti documenti personali. In Italia chi richiede il passaporto deve affrontare una spesa minima di 116 euro, costituita da un bollettino da 42,50 euro cui si aggiunge un contrassegno amministrativo da 73,50 euro. Se la richiesta viene presentata attraverso il servizio messo a disposizione da Poste Italiane, è previsto un costo aggiuntivo di 14,2 euro, e se si opta per la consegna a domicilio vanno pagati ulteriori 9,53 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Documenti in Italia: costi più alti rispetto ad altri paesi europei

