Docente travolta da una ruspa in spiaggia | morta Elisa 66 anni

Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia: Elisa, 66 anni, insegnante in pensione di Creazzo, è morta sabato 24 maggio dopo essere stata travolta da una ruspa in retromarcia. L’incidente, avvenuto durante un weekend in Riviera, solleva interrogativi sulla dinamica e sulla presenza del mezzo sull’arenile, suscitando silenzio e dolore nella comunità.

Una docente in pensione è morta sabato 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, travolta da una ruspa in retromarcia. Elisa, 66 anni, residente a Creazzo, era arrivata per trascorrere il weekend in Riviera. La dinamica dell’incidente e la presenza del mezzo sull’arenile sollevano dubbi e polemiche. Il mondo della scuola la ricorda con . Docente travolta da una ruspa in spiaggia: morta Elisa, 66 anni Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

