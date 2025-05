Docente in pensione travolta a Cervia | ruspa e autista con precedenti in incidente fatale

Con profonda tristezza si apprende della tragica scomparsa di Elisa Spadavecchia, ex docente di inglese originaria di Molfetta e residente a Creazzo. La sua vita si è conclusa in modo drammatico a Pinarella di Cervia, dove è stata travolta da una ruspa mentre era in compagnia di un autista con precedenti penali. Un tragico episodio che ha sconvolto familiari, amici e la comunità.

Con profonda tristezza si apprende della scomparsa di Elisa Spadavecchia, ex docente di inglese, originaria di Molfetta (Bari) e residente a Creazzo (Vicenza). La sua vita si è conclusa in maniera drammatica durante una giornata di sole a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. La vittima, che aveva già goduto del meritato riposo dopo

