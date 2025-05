Diversi membri della famiglia reale si oppongono a una riconciliazione tra il principe Harry e re Carlo

Diversi membri della famiglia reale si oppongono alla riconciliazione tra il principe Harry e il re Carlo, a causa dei recenti sfoghi pubblici del duca di Sussex. Le tensioni crescono mentre la famiglia cerca di mantenere l’unità, mentre Harry si lascia andare a dichiarazioni che generano malumore. La situazione appare complessa e difficile da risolvere, con le incomprensioni che minacciano di incrinare ulteriormente i rapporti tra i membri della Corona.

Il principe Harry e i suoi numerosi sfoghi pubblici stanno infastidendo la famiglia reale, che non ha alcuna intenzione di riconciliarsi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diversi membri della famiglia reale si oppongono a una riconciliazione tra il principe Harry e re Carlo

