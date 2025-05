Ditemi perché è morto mio marito? Giallo dopo l’ospedale parla la moglie Racconto dell’amico che lo ha trovato

Roberta, moglie di Loris Garzi, chiede chiarezza sulla morte del marito, trovato senza vita a Cortona il 12 maggio, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale con diagnosi di cefalea. Loris aveva 66 anni. Un amico ha raccontato di averlo trovato in casa, ma le cause del decesso restano incerti. La famiglia desidera conoscere le ragioni della morte misteriosa e auspica un’indagine approfondita.

Arezzo, 25 maggio 2025 – “Voglio che venga fatta chiarezza”. È l’appello di Roberta, la moglie di Loris Garzi, il 66enne trovato senza vita lunedì 12 maggio nella sua casa di Cortona, poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale della Fratta con una diagnosi di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico. Roberta era in Brasile quando ha ricevuto la tragica notizia: “Sono sconvolta, non conosco bene la legge italiana, per questo ho incaricato un avvocato”, racconta. A rappresentarla è il legale Gabriele Bidini, che conferma l’avvenuto esame autoptico ma sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti, in particolare di tipo cardiologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it