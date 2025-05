Disordini nel carcere di Bellizzi Irpino | detenuti trasferiti agenti feriti e oggetti illeciti rinvenuti

Tensione estrema nel carcere di Bellizzi Irpino nel fine settimana del 24 e 25 maggio, con gravissimi disordini segnalati dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Gli scontri hanno portato al ferimento di agenti e al trasferimento di detenuti, mentre le forze di polizia hanno rinvenuto oggetti illeciti all'interno della struttura. La situazione evidenzia le criticità del sistema penitenziario locale e la necessità di interventi urgenti.

AVELLINO – Tensione altissima nel carcere di Bellizzi Irpino durante il fine settimana del 24 e 25 maggio. A riportare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che segnala una serie di gravi disordini culminati con il ferimento di personale in servizio e il trasferimento...

