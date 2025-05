Disney rimuove 3 film Marvel dalla prossima programmazione

Disney ha annunciato la rimozione di tre film Marvel dalla propria programmazione, segnando una svolta nel Marvel Cinematic Universe. Con la fine della Fase 6 all’orizzonte e il debutto di “The Fantastic Four” previsto quest’estate, questa decisione indica un cambiamento strategico per il futuro della saga del Multiverso.

Disney rimuove 3 film Marvel dalla prossima programmazione La Disney ha annunciato un importante aggiornamento sul programma del Marvel Cinematic Universe. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con la Fase 6 che sta per iniziare quest’estate con l’uscita nelle sale di The Fantastic Four: First Steps. Tuttavia, la Marvel Studios sta rivedendo alcuni dei piani per la Fase 6, poichĂ© Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono stati rinviati, con nuove date di uscita recentemente annunciate per i film della Fase 6 rispettivamente nel 2026 e nel 2027, ma gli aggiornamenti sul MCU non finiscono qui. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

