Disastro Lazio Baroni chiude fuori dall'Europa | vince il Lecce 0-1 Giampaolo si salva e resta in Serie A

Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio subisce un'amara sconfitta contro il Lecce, chiudendo così la sua stagione fuori dall'Europa. Il gol di Coulibaly regala tre punti vitali ai salentini, garantendo la permanenza in massima serie e la salvezza per il tecnico Giampaolo. Un finale di campionato drenante e ricco di emozioni per entrambe le squadre.

Lazio-Lecce, 38a giornata di Serie A Finisce qui il campionato di Lazio e Lecce: vincono 0-1 i salentini (firma di Coulibaly) che rimangono in... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

È arrivata la resa dei conti: quale destino per la Lazio e per Baroni? - RASSEGNA STAMPA - Ultimo round e la stagione della Lazio si concluderà. Champions, Europa, Conference League o, addirittura, fuori da ogni competizione internazionale? Fra poche ore ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Lazio, Baroni a Dazn: "Vogliamo chiudere vincendo in casa" - La Lazio chiude con un pareggio a San Siro: doppietta di Pedro e parole di orgoglio da parte di mister Baroni ... Segnala laziopress.it

Baroni: "La Lazio ha la possibilità di rimontare, ma prima testa al derby" - Disastro Lazio in Norvegia ... il risultato e tornare in una semifinale europea. L'allenatore della Lazio Baroni ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: "C'è una velocità negli ... Lo riporta corrieredellosport.it

Tifoso aggredisce Biglia e prende un pugno da Tounkura Lazio Chievo - New 1018