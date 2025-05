Disagi per le moto Totem anti-rumori

A Bergamo si studia l’installazione di totem antirumore per ridurre i disagi causati dalla movida, ispirandosi a Torino, che nel 2023 ha sperimentato totem luminosi per segnalare il superamento dei limiti di rumore. Questa misura mira a controllare i disturbi alle abitazioni vicine ai locali del centro storico. Il Comune di Bergamo sta valutando l’implementazione di tali dispositivi per migliorare la qualità della vita dei residenti e gestire meglio la movida notturna

Il metro di paragone guarda a Torino, dove nel 2023 è stata introdotta una misura sperimentale per limitare i disagi generati dalla movida dei locali del centro storico, vale a dire totem antirumore che si illuminano in caso di superamento delle soglie lecite. Il Comune di Bergamo sta lavorando per portare entro l’estate lungo le vie della città i display antirumore dotati di fonometro e un pannello che comunica, in particolare ai motociclisti, i decibel che il proprio mezzo sta producendo con il conseguente disagio percepito dai residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disagi per le moto. Totem anti-rumori

