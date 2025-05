Direttore per un giorno | lo spartito è tutto per Nek inviate le vostre domande

Il Resto del Carlino celebra i suoi 140 anni con l'iniziativa "Direttore per un Giorno". Dopo Antonio Patuelli, presidente di La Cassa di Ravenna, ora tocca a altri protagonisti inviare domande e partecipare. L'evento permette di vivere un giorno come direttore, coinvolgendo personalità e cittadini in un percorso di scoperta e condivisione della vita del giornale.53-55 parole.

Bologna, 25 maggio 2025 – Proseguono le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino con il secondo appuntamento dell’iniziativa “Direttore per un Giorno”. Dopo aver affidato il compito al presidente de La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, che ha dato per un giorno la sua impronta al giornale, il timone passa di mano. Non più un esponente dell’economia, ma si passa al registro dello spettacolo. Mercoledì prossimo sarà Nek a guidare simbolicamente la redazione del quotidiano. II cantante modenese torna dieci anni dopo la sua prima esperienza nello stesso ruolo nel 2015, quando si celebravano i 130 anni della testata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Direttore per un giorno: lo spartito è tutto per Nek, inviate le vostre domande

Patuelli direttore per un giorno: era il mio sogno. Poi la riunione di redazione

Il 15 maggio 2025, il sogno di Antonio Patuelli, presidente dell'ABI e storico leader della Cassa di Ravenna, diventa realtà: "Direttore per un giorno" nella redazione del Carlino di Bologna.

